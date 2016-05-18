無料でロボットをダウンロードする方法を見る
3C JRSX H - MetaTrader 4のためのインディケータ
Weld, Jurik Research
実際に、このインディケータは伝統的なオシレーターとまったく同じで、これにRSIと同じようなテクニカル分析方法が利用できます。ただし、上級のアルゴリズムのおかげで、これはより小さい遅延値、または平滑された形式を持ちます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7154
Plagiat
インディケータの名前をそのまま残しました。Plagiatです。元のバージョンとしてHMA.mq4ファイルを使いました。通貨インデックスのインディケータ
CCI･RSI･モメンタム･MACD･ストキャスティクスが計算可能な通貨インデックスを示すインディケータです。
4 Period MA
インディケータの移動平均線のための期関数を表示します。エリオット波動の第3波の計算
エリオット波動の第3波を計算するスクリプトです。