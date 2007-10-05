CodeBaseРазделы
3C JRSX H - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Weld, Jurik Research

По своим свойствам этот индикатор абсолютно аналогичен классическим осцилляторам и к нему применимы абсолютно те же приёмы теханализа, что и к RSI. Только благодаря использованию более совершенных алгоритмов сглаживания он имеет меньшее запаздывание и более глакую форму кривой.


