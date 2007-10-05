Ставь лайки и следи за новостями
3C JRSX H - индикатор для MetaTrader 4
- 6351
Weld, Jurik Research
По своим свойствам этот индикатор абсолютно аналогичен классическим осцилляторам и к нему применимы абсолютно те же приёмы теханализа, что и к RSI. Только благодаря использованию более совершенных алгоритмов сглаживания он имеет меньшее запаздывание и более глакую форму кривой.
Основана на пересечении средних. Автор системы - утверждает, что где-то 90% сделок идут в плюс. А учитывая ее систему выходов можно собирать немаленький профит во время тренда.Complex_Common
Это импульсный индикатор или сигнальный. Он очень чувствительный и быстро реагирует на ценовые движения.
Индикатор Bulls Bears Eyes.Solar Winds
Как вы видите, индикатор идеален. Надо просто покупать на втором черном баре, продавать на втором красном. И вы берете все движение буквально пипс в пипс.