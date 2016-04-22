CodeBaseKategorien
Indikatoren

3C JRSX H - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Autor:

Weld, Jurik Research

Die Eigenschaften dieses Indikators sind sehr ähnlich den klassischen Oszillatoren und er kann in einer technischen Analyse genau so wie der RSI verwendet werden. Nur durch die Verwendung der anspruchsvollen Glättungsalgorithmen hat er einen geringeren Nachlauf und eine glattere Kurve.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7154

