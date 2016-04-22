Der FanSimple zeigt die Richtigkeit der Umkehrung des gleitenden Durchschnitts Fächers auf unterschiedliche Zeiträume. Der Indikator umfasst vier gleitenden Durchschnitte mit den Werten 5, 21, 55, 233, die auf dem Chart angezeigt werden.

Der Name des Indikators ist das, was er ist: ein Plagiat. In der ursprünglichen Version war es der HMA.mq4 (basierend auf einer Publikation in ForexMagazine #104").