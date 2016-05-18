私たちのファンページに参加してください
エリオット波動の第3波の計算 - MetaTrader 4のためのスクリプト
ビル･ウィリアムズ氏の著書「常勝のカオス思考」で述べられているエリオット波動の第3波を計算するスクリプトをご紹介します。
詳細はこの本の図7～図15に関するコメントをご覧ください。
このスクリプトは標準的なオブジェクト定数OBJ_EXPANSIONを使用します。
計算を行うために、上昇トレンドの場合、1つ目のオブジェクトの座標を予想通り第1波が始まる足の安値に移動し、2つ目のオブジェクトの座標を予想通り第1波が終わる足の高値に移動し、3つ目のオブジェクトの座標を予想通り第2波が終る足の安値に移動する必要があります。
(下降トレンドの場合、1つ目のオブジェクトの座標を予想通り第1波が始まる足の高値に移動し、2つ目のオブジェクトの座標を予想通り第1波が終わる足の安値に移動し、3つ目のオブジェクトの座標を予想通り第2波が終る足の高値に移動する必要があります。)
スクリプトは自動的に上昇・下降パターンを見分けます。
赤い十文字では価格に対する時間の割合が表示されます。
また、より正確な計算を行うために、第1波と第2波には足の数が十分でなければなりません。
P.S. もしこれが好きならば、エリオット波動の第5波を計算するスクリプトを書くでしょう。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7156
