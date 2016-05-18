コードベースセクション
エリオット波動の第3波の計算 - MetaTrader 4のためのスクリプト

Alexey Klenov
パブリッシュ済み:
ビル･ウィリアムズ氏の著書「常勝のカオス思考」で述べられているエリオット波動の第3波を計算するスクリプトをご紹介します。

詳細はこの本の図7～図15に関するコメントをご覧ください。

このスクリプトは標準的なオブジェクト定数OBJ_EXPANSIONを使用します。

計算を行うために、上昇トレンドの場合、1つ目のオブジェクトの座標を予想通り第1波が始まる足の安値に移動し、2つ目のオブジェクトの座標を予想通り第1波が終わる足の高値に移動し、3つ目のオブジェクトの座標を予想通り第2波が終る足の安値に移動する必要があります。

(下降トレンドの場合、1つ目のオブジェクトの座標を予想通り第1波が始まる足の高値に移動し、2つ目のオブジェクトの座標を予想通り第1波が終わる足の安値に移動し、3つ目のオブジェクトの座標を予想通り第2波が終る足の高値に移動する必要があります。)

スクリプトは自動的に上昇・下降パターンを見分けます。

赤い十文字では価格に対する時間の割合が表示されます。

また、より正確な計算を行うために、第1波と第2波には足の数が十分でなければなりません。

P.S. もしこれが好きならば、エリオット波動の第5波を計算するスクリプトを書くでしょう。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7156

