無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
4 Period MA - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 935
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータの移動平均線のための期関数を表示します。
4 Period MA
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7155
3C JRSX H
上級のアルゴリズムのおかげで、これはより小さい遅延値、または平滑された形式を持ちます。Plagiat
インディケータの名前をそのまま残しました。Plagiatです。元のバージョンとしてHMA.mq4ファイルを使いました。
エリオット波動の第3波の計算
エリオット波動の第3波を計算するスクリプトです。RSI_BANDS_MA
RSI、ボリンジャーバンドと移動平均をベースにしたインジケータです。売りと買いのタイミングをよく示します。通貨によって、30-90ポイントを取り戻すことができます。