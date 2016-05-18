無料でロボットをダウンロードする方法を見る
3end - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1084
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
制作者: ポルチック & aka KimIV
買いシグナルと売りシグナルを出します。開始されるポジションはインディケータの色によります。青になれば買い、
赤になれば売りをします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7140
