ポケットに対して
エキスパート

Franc_ud - MetaTrader 4のためのエキスパート

     各方向ごとに少なくとも1つのポジションが開始されます。まず最初に対立する2つの最小ロットのポジションを開きます。1つ目は有利になり、2つ目は損失を与えます。有利なポジションがTPで決済されます。負けたポジションを、指定された価格の変動幅を通って強化します。動きが継続する場合、再びポジションを強化します。反転はいずれ起こるべきです。強化の一歩ごとにロットサイズが2倍に増やされるので、反転が起こった後では最後の負けたポジションがTPで決済され利益をもたらすようになります。また、処理を繰り返します。最小ロットのポジションを開きます。
 
     結構な金額が必要です。そうでなければ、お金が足りない可能性があります。米ドル/スイスフランにはロットが0.1から25.6まで達成しました（2月から4度に渡って毎回9つの強化が行われたし、トレンドと反対の形で表される）。


 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7097

