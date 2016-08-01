CodeBaseKategorien
Waddah Attar Trend - Indikator für den MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar
Der Indikator Waddah Attar Trend ist sehr einfach, sehr benutzerfreundlich und sehr sensibel zu Kauf- und Verkaufssignalen.
Kaufen Sie einfach beim grünen Signal und verkaufen sie beim roten. Sie können ihn auf jedem Timeframe benutzen, aber Vorsicht mit Ihren Targets und Stops.




Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7078

