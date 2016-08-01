und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Waddah Attar Trend - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1482
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator Waddah Attar Trend ist sehr einfach, sehr benutzerfreundlich und sehr sensibel zu Kauf- und Verkaufssignalen.
Kaufen Sie einfach beim grünen Signal und verkaufen sie beim roten. Sie können ihn auf jedem Timeframe benutzen, aber Vorsicht mit Ihren Targets und Stops.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7078
Der Indikator stellt die Abweichungen zwischen dem Preis und dem Indikator OsMA fest. Er erzeugt ein Kauf- oder Verkaufssignal der Abweichungsart entsprechend.Waddah_Attar_HTML
Das Skript erstellt HTML-Berichte in Ihrem laufenden Diagramm. Diese enthalten nützliche Informationen. Versuchen Sie es selber!
Der Indikator gibt 4 Signale zur Filterung nach 4 Strategien.FX5_FiboSpiral
This indicator will plot Fibonacci golden spiral on the chart.