Индикаторы

Waddah Attar Trend - индикатор для MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
8193
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Индикатор Waddah Attar Trend прост в использовании и очень чувствителен к сигналам на покупку или продажу.
Просто покупайте при зеленом сигнале и продавайте при красном. Вы можете использовать его на любом таймфрейме, однако следите за своими целями и стопами.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7078

