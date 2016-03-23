Индикатор Waddah Attar Trend прост в использовании и очень чувствителен к сигналам на покупку или продажу.

Просто покупайте при зеленом сигнале и продавайте при красном. Вы можете использовать его на любом таймфрейме, однако следите за своими целями и стопами.





