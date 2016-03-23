CodeBaseРазделы
FX5_Divergence - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Расхождение (или дивергенция) — сильный инструмент для индикации точек разворота цены от зон поддержки или сопротивления. Обычно это дает нам более ранние сигналы, чем те, которые получены от индикаторов на основе скользящей средней. Оно может быть успешно применено во многих технических индикаторах и, как правило, показывает хорошие результаты.

Конкретно этот индикатор строит линии расхождения между ценой и индикатором OsMA. Он отсылает сигналы на покупку или продажу в соответствии с типом расхождения, который отмечается на графике. Также индикатор способен строить линии дивергенции для полной истории цены, расположенной в пределах определенного графика.



"Бычье" расхождение будет отрисовываться зелеными линиями в обоих окнах - и на основном графике, и на графике индикатора OsMA.


"Медвежье" расхождение отображается красной линией на обоих графиках.

Надеюсь, что этот индикатор послужит для вас удобным инструментом.


Изменения в версии 1.5:

  • Исправлена ошибка с обновлением линий расхождения в "живом" котировочном потоке;
  • В индикатор добавлен звуковой сигнал алерта, который может включаться или выключаться в настройках программы.
  • Классическая дивергенция строится сплошными линиями, скрытая дивергенция - пунктирной (прерывистой)линией.

Изменения в версии 2.0:

  • Код переписан с нуля, чтобы сделать индикатор более быстрым.
  • Индикатор сейчас не перерисовывает ни один из своих сигналов.
  • Внесены некоторые улучшения в алгоритм идентификации сигналов.

Версия 2.1:

  • Я приложил прошлый файл по ошибке. Здесь — тот, который должен был быть приложен изначально. Это последняя версия. Я переименовал его в version 2.1.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7076

