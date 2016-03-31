请观看如何免费下载自动交易
背离是用于侦测价格与支撑和阻力区域反转点数的强大工具. 与那些根据移动平均指标产生的信号相比, 它通常能提供相对更早期的信号. 它可以应用于许多技术指标, 并能够产生很好的效果.
本指标会在价格与OsMA指标线之间画出背离. 它将会根据所侦测的背离类型而提供买入/卖出信号. 本指标也能够在指定的图表上根据历史的价格绘制背离线.
牛势背离将使用绿色线在价格和OsMA指标窗口中画出.
熊势背离将使用红色线在价格和OsMA指标窗口中画出.
我希望这个指标是一个有用的工具.
1.5 版本的修改:
- 修改了一个在实时报价中更新背离线的错误;
- 在指标设置中启用和禁用时增加了声音提醒功能;
- 经典背离使用实线(连续线形)画出, 而隐藏背离使用虚线画出.
2.0 版本的修改:
- 从头开始重写了代码, 指标运行速度大幅提高.
- 现在指标不会重绘信号了.
- 增强了一些信号识别算法.
2.1 版本:
- 前面附件中的文件有错. 这才是我想添加到附件的文件. 这是最新版. 我正在设计2.1版.
