指标

DS_Stochastic_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
ds_stochastic.mq5 (7.53 KB)
ds_stochastic_htf.mq5 (11.22 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB)
DS_Stochastic 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 DS_Stochastic.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例.1. DS_Stochastic_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7009

