喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此 CHO 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 CHO.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例 1. 该 CHO_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2440
