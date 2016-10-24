無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CronexAC_Signal指標は、固定された時間枠でのCronexAC 指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。
シグナルのソースは指標のメインラインおよびシグナルラインの相互の配置です。この指標はソースであるCronexAC指標に基づいて色付きの雲を描画します。線上の色付きの星形は対応する時間枠が変更されたときに生成されます。
この指標はCronexAC.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 CronexAC_Signal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2412
