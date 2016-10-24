コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CronexAC_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
742
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
cronexac.mq5 (13.91 KB) ビュー
cronexac_signal.mq5 (26.81 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

CronexAC_Signal指標は、固定された時間枠でのCronexAC 指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

シグナルのソースは指標のメインラインおよびシグナルラインの相互の配置です。この指標はソースであるCronexAC指標に基づいて色付きの雲を描画します。線上の色付きの星形は対応する時間枠が変更されたときに生成されます。

この指標はCronexAC.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1　CronexAC_Signal指標

図1　CronexAC_Signal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2412

