Williams_Accumulation_Distribution_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 720
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むWilliams_Accumulation_Distribution指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
EAを正しく操作するにはコンパイルされたWilliams_Accumulation_Distribution.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 Williams_Accumulation_Distribution_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2417
