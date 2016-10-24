コードベースセクション
Williams_Accumulation_Distribution_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むWilliams_Accumulation_Distribution指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたWilliams_Accumulation_Distribution.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　Williams_Accumulation_Distribution_HTF指標

ラリーウィリアムズのAccumulation/Distribution（蓄積/分配）指標は、「累積」と「分配」価格変動の累積合計です。

i-AMMA_HTF i-AMMA_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-AMMA指標

XPVT_HTF XPVT_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXPVT指標

Exp_XPVT Exp_XPVT

Exp_XPVTはXPVTオシレータで生成されたシグナルに基づいています。