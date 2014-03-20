Индикатор CronexAC_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора CronexAC с фиксированным таймфреймом.

В качестве источника сигнала служит взаимное расположение основной и сигнальной линий исходного индикатора. Индикатор отображает цвет облака исходного индикатора CronexAC. Цветные звёзды на линии появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора CronexAC.mq5.

Рис.1. Индикатор CronexAC_Signal