CronexAC_Signal - индикатор для MetaTrader 5
2268
Индикатор CronexAC_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора CronexAC с фиксированным таймфреймом.
В качестве источника сигнала служит взаимное расположение основной и сигнальной линий исходного индикатора. Индикатор отображает цвет облака исходного индикатора CronexAC. Цветные звёзды на линии появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора CronexAC.mq5.
Рис.1. Индикатор CronexAC_Signal
