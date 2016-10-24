コードベースセクション
インディケータ

i-AMA-Optimum_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
736
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-AMA-Optimum指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたi-AMA-Optimum.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　i-AMA-Optimum_HTF指標

図1　i-AMA-Optimum_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2409

