無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-AMA-Optimum_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 736
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-AMA-Optimum指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
EAを正しく操作するにはコンパイルされたi-AMA-Optimum.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 i-AMA-Optimum_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2409
i-HighLow_Channel_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む i-HighLow指標Exp_CronexChaikin
Exp_CronexChaikin EA はCronexChaikinオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。
CronexAO_Signal
CronexAO_Signal指標は、固定された時間枠でのCronexAO指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。CronexAC_Signal
CronexAC_Signal指標は、固定された時間枠でのCronexAO指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。