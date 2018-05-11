コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

色付きの曜日 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
Days of the weekの修正版で、それぞれの曜日が違う色で描かれます。

DRAW_COLOR_HISTOGRAMスタイルでは2つのバッファが必要ですHistogramBufferの値を持つバッファとHistogramColors色バッファ）。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       Days of the week color.mq5 |
//|                              Copyright © 2018, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2018, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.000"
#property indicator_separate_window
#property description "Days of the week in the form of a color histogram"

#property indicator_separate_window 
#property indicator_buffers 2 
#property indicator_plots   1 
//--- ヒストグラムをプロットする 
#property indicator_label1  "Day colors" 
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_HISTOGRAM
//--- セクションの色付けのための8つの色を定義する
#property indicator_color1  clrCyan,clrRed,clrYellowGreen,clrBlue,clrYellow,clrNavy,clrGold,clrMediumSeaGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  2
//--- 指標バッファ 
double         HistogramBuffer[];
double         HistogramColors[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタム指標初期化関数                         |
//+------------------------------------------------------------------+

色はラインで設定されます。

//--- セクションの色付けのための8つの色を定義する
#property indicator_color1  clrCyan,clrRed,clrYellowGreen,clrBlue,clrYellow,clrNavy,clrGold,clrMediumSeaGreen

ここで、色 clrCyanのインデックスは"0"、clrRedはインデックス"1"などです。

ヒストグラム色の管理は、HistogramColorsバッファの各インデックスに個々の色インデックスを割り当てることによって実現されます。

switch(STime.day_of_week)
        {
         case  0:
            HistogramBuffer[i]=0;
            HistogramColors[i]=0;
            break;
         case  1:
            HistogramBuffer[i]=1;
            HistogramColors[i]=1;
            break;
         case  2:
            HistogramBuffer[i]=2;
            HistogramColors[i]=2;
            break;
         case  3:
            HistogramBuffer[i]=3;
            HistogramColors[i]=3;
            break;
         case  4:
            HistogramBuffer[i]=4;
            HistogramColors[i]=4;
            break;
         case  5:
            HistogramBuffer[i]=5;
            HistogramColors[i]=5;
            break;
         case  6:
            HistogramBuffer[i]=6;
            HistogramColors[i]=6;
            break;
        }

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20207

