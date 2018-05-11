Days of the weekの修正版で、それぞれの曜日が違う色で描かれます。

DRAW_COLOR_HISTOGRAMスタイルでは2つのバッファが必要です（HistogramBufferの値を持つバッファとHistogramColors色バッファ）。

#property copyright "Copyright © 2018, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.000" #property indicator_separate_window #property description "Days of the week in the form of a color histogram" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "Day colors" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_color1 clrCyan , clrRed , clrYellowGreen , clrBlue , clrYellow , clrNavy , clrGold , clrMediumSeaGreen #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 double HistogramBuffer[]; double HistogramColors[];

色はラインで設定されます。

#property indicator_color1 clrCyan , clrRed , clrYellowGreen , clrBlue , clrYellow , clrNavy , clrGold , clrMediumSeaGreen

ここで、色 clrCyanのインデックスは"0"、clrRedはインデックス"1"などです。

ヒストグラム色の管理は、HistogramColorsバッファの各インデックスに個々の色インデックスを割り当てることによって実現されます。