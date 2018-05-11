コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

SV v.4.2.5 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov
712
(19)
アイディアの著者: EvgenyMQ5コードの著者: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーでは、1日に1つのポジションしか開かれません。ポジションを開くための条件は、指定された時刻に確認されます。EAは、分析間隔で最高の高値と最低の安値を検索します。現在の瞬間から間隔のシフトが考慮に入れられます。

SV v.4.2.5

追加条件: 2つの移動平均（「高速」と「低速」）に相対した発見価格（最高価格および 最低価格）のポジションの分析


最適化の推奨

初期の最適化では、Start hourShiftAnalyzed intervalパラメータのみを使用してください。

SV v.4.2.5の最適化


入力パラメータ

  • Use Manual setting ("true" -> "Lots", "false" -> "Risk") - ロットの手動設定を有効/無効にする
  • Lots - 手動設定されたロット
  • Stop Loss (in pips) - ストップロスの値
  • Take Profit (in pips) - テイクプロフィットの値
  • Trailing Stop (in pips) - トレールの値
  • Trailing Step (in pips) - トレールストップの値
  • Risk in percent for a deal from a free margin - 取引ごとのリスク（Use Manual setting == falseの場合）
  • Start hour - 取引開始時間
  • Start minute - 取引開始の分
  • Shift - 分析間隔のシフト
  • Analyzed interval - 分析間隔の幅

  • 「高速」移動平均のパラメータ:

    • MA Fast: averaging period（平均期間）
    • MA Fast: horizontal shift（水平方向のシフト）
    • MA Fast: smoothing type（平滑化の種類）
    • MA Fast: type of price（価格の種類）

  • 「低速」移動平均のパラメータ:

    • MA Slow: averaging period（平均期間）;
    • MA Slow: horizontal shift（水平方向のシフト）
    • MA Slow: smoothing type（平滑化の種類）
    • MA Slow: type of price（価格の種類）

  • magic number - エキスパートアドバイザーの一意のID

USDJPY、H1でのテスト:

SV v.4.2.5テスト

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20208

