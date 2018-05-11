SV v.4.2.5

アイディアの著者: Evgeny、MQ5コードの著者: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーでは、1日に1つのポジションしか開かれません。ポジションを開くための条件は、指定された時刻に確認されます。EAは、分析間隔で最高の高値と最低の安値を検索します。現在の瞬間から間隔のシフトが考慮に入れられます。

追加条件: 2つの移動平均（「高速」と「低速」）に相対した発見価格（最高価格および 最低価格）のポジションの分析





最適化の推奨

初期の最適化では、Start hour、Shift、Analyzed intervalパラメータのみを使用してください。





入力パラメータ

Use Manual setting ("true" -> "Lots", "false" -> "Risk") - ロットの手動設定を有効/無効にする

- ロットの手動設定を有効/無効にする Lots - 手動設定されたロット

- 手動設定されたロット Stop Loss (in pips) - ストップロスの値

- ストップロスの値 Take Profit (in pips) - テイクプロフィットの値

- テイクプロフィットの値 Trailing Stop (in pips) - トレールの値

- トレールの値 Trailing Step (in pips) - トレールストップの値

- トレールストップの値 Risk in percent for a deal from a free margin - 取引ごとのリスク（ Use Manual setting == falseの場合）

- 取引ごとのリスク（ == falseの場合） Start hour - 取引開始時間

- 取引開始時間 Start minute - 取引開始の分

- 取引開始の分 Shift - 分析間隔のシフト

- 分析間隔のシフト Analyzed interval - 分析間隔の幅

- 分析間隔の幅

「高速」移動平均のパラメータ: MA Fast: averaging period（平均期間） MA Fast: horizontal shift（水平方向のシフト） MA Fast: smoothing type（平滑化の種類） MA Fast: type of price（価格の種類）



「低速」移動平均のパラメータ: MA Slow: averaging period（平均期間）; MA Slow: horizontal shift（水平方向のシフト） MA Slow: smoothing type（平滑化の種類） MA Slow: type of price（価格の種類）



magic number - エキスパートアドバイザーの一意のID

USDJPY、H1でのテスト: