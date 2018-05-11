無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SV v.4.2.5 - MetaTrader 5のためのエキスパート
Vladimir Karputov
- 712
アイディアの著者: Evgeny、MQ5コードの著者: barabashkakvn
アイディアの著者: Evgeny、MQ5コードの著者: barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーでは、1日に1つのポジションしか開かれません。ポジションを開くための条件は、指定された時刻に確認されます。EAは、分析間隔で最高の高値と最低の安値を検索します。現在の瞬間から間隔のシフトが考慮に入れられます。
追加条件: 2つの移動平均（「高速」と「低速」）に相対した発見価格（最高価格および 最低価格）のポジションの分析
最適化の推奨
初期の最適化では、Start hour、Shift、Analyzed intervalパラメータのみを使用してください。
入力パラメータ
- Use Manual setting ("true" -> "Lots", "false" -> "Risk") - ロットの手動設定を有効/無効にする
- Lots - 手動設定されたロット
- Stop Loss (in pips) - ストップロスの値
- Take Profit (in pips) - テイクプロフィットの値
- Trailing Stop (in pips) - トレールの値
- Trailing Step (in pips) - トレールストップの値
- Risk in percent for a deal from a free margin - 取引ごとのリスク（Use Manual setting == falseの場合）
- Start hour - 取引開始時間
- Start minute - 取引開始の分
- Shift - 分析間隔のシフト
- Analyzed interval - 分析間隔の幅
「高速」移動平均のパラメータ:
- MA Fast: averaging period（平均期間）
- MA Fast: horizontal shift（水平方向のシフト）
- MA Fast: smoothing type（平滑化の種類）
- MA Fast: type of price（価格の種類）
「低速」移動平均のパラメータ:
- MA Slow: averaging period（平均期間）;
- MA Slow: horizontal shift（水平方向のシフト）
- MA Slow: smoothing type（平滑化の種類）
- MA Slow: type of price（価格の種類）
- magic number - エキスパートアドバイザーの一意のID
USDJPY、H1でのテスト:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20208