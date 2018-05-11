コードベースセクション
DayTime - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標では、指定された曜日と時刻にシグナルの矢印が追加されます。

  • ローソク足の終値が指定された曜日の始値よりも低い場合は、上向きの矢印が描かれます。
  • 指定された曜日の前のローソク足の終値が指定の曜日の終値より高い場合は、下向きの矢印が描かれます。

指標では、確認する曜日と時間を選択できるため、2つの設定可能なパラメータがあります。

  • Day of week - 確認する曜日
  • Hour of day - 一日の時間
矢印は、場合によっては配置されないことがあります。たとえば、H4チャートを使用し、4の倍数以外（3、11、7など）のローソク足が選択された場合、そのようなローソク足はH4チャートで見つからないので、矢印は描かれません。

図1　H4、月曜、8時間


図2　H4、月曜、16時間

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20205

