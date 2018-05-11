無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DayTime - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 884
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標では、指定された曜日と時刻にシグナルの矢印が追加されます。
- ローソク足の終値が指定された曜日の始値よりも低い場合は、上向きの矢印が描かれます。
- 指定された曜日の前のローソク足の終値が指定の曜日の終値より高い場合は、下向きの矢印が描かれます。
指標では、確認する曜日と時間を選択できるため、2つの設定可能なパラメータがあります。
- Day of week - 確認する曜日
- Hour of day - 一日の時間
矢印は、場合によっては配置されないことがあります。たとえば、H4チャートを使用し、4の倍数以外（3、11、7など）のローソク足が選択された場合、そのようなローソク足はH4チャートで見つからないので、矢印は描かれません。
図1 H4、月曜、8時間
図2 H4、月曜、16時間
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20205
逆フィッシャーCCI
CCIは非常に有用な指標です。しかし、それには一つのことが欠如市でいます。既知の境界です。逆フィッシャートランスフォームをCCIに追加することで、既知の範囲での振動が可能になり、これにより、市場で何が起こっているのかを正確に評価するのに役立ちます。Parabolic_TrailingStop
「パラボリックSAR」指標に基づいてトレールストップを適用するためのユーティリティです。
色付きの曜日
曜日の色ヒストグラムです。描画スタイルはDRAW_COLOR_HISTOGRAMです。SV v.4.2.5
このエキスパートアドバイザーでは、1日に1つのポジションしか開かれません。ポジションは指定された時刻に開かれます。ある間隔での最高と最低価格が検索されます。2つのiMA（移動平均、MA）指標のデータが使用されます。