バランスのポイント - MetaTrader 5のためのインディケータ
Walter Downsの"From Terms To Technical Tools"稿では、バランスのポイントオシレータ、バーを色付けする2つの条件と2つのシステムテストが紹介されています。
この指標では現在のバランスの色の表示によって現在のトレンドが表示されます。トレンドにならない限り、反対の色は表示されません（したがって、色の欠如は、逆のトレンドが優勢であることを意味します）。
