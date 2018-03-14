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Days of the week color - индикатор для MetaTrader 5
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Модификация кода Days of the week - теперь каждый день недели отображается своим цветом:
Для стиля DRAW_COLOR_HISTOGRAM требуется два буфера (буфер значений HistogramBuffer и буфер цвета HistogramColors):
//+------------------------------------------------------------------+ //| Days of the week color.mq5 | //| Copyright © 2018, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2018, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.000" #property indicator_separate_window #property description "Days of the week in the form of a color histogram" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 //--- plot Histogram #property indicator_label1 "Day colors" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM //--- define 8 colors for coloring sections #property indicator_color1 clrCyan,clrRed,clrYellowGreen,clrBlue,clrYellow,clrNavy,clrGold,clrMediumSeaGreen #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 //--- indicator buffers double HistogramBuffer[]; double HistogramColors[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+
Цвета задаются в строке
//--- define 8 colors for coloring sections #property indicator_color1 clrCyan,clrRed,clrYellowGreen,clrBlue,clrYellow,clrNavy,clrGold,clrMediumSeaGreen
причем цвет clrCyan имеет индекс "0", clrRed имеет индекс "1", и так далее.
Управление цветом гистограммы реализуется присвоением каждому индексу буфера HistogramColors своего индекса цвета:
switch(STime.day_of_week) { case 0: HistogramBuffer[i]=0; HistogramColors[i]=0; break; case 1: HistogramBuffer[i]=1; HistogramColors[i]=1; break; case 2: HistogramBuffer[i]=2; HistogramColors[i]=2; break; case 3: HistogramBuffer[i]=3; HistogramColors[i]=3; break; case 4: HistogramBuffer[i]=4; HistogramColors[i]=4; break; case 5: HistogramBuffer[i]=5; HistogramColors[i]=5; break; case 6: HistogramBuffer[i]=6; HistogramColors[i]=6; break; }
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