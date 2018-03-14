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Индикаторы

Days of the week color - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2094
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Модификация кода Days of the week - теперь каждый день недели отображается своим цветом:

Для стиля DRAW_COLOR_HISTOGRAM требуется два буфера (буфер значений HistogramBuffer и буфер цвета HistogramColors):

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       Days of the week color.mq5 |
//|                              Copyright © 2018, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2018, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.000"
#property indicator_separate_window
#property description "Days of the week in the form of a color histogram"

#property indicator_separate_window 
#property indicator_buffers 2 
#property indicator_plots   1 
//--- plot Histogram 
#property indicator_label1  "Day colors" 
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_HISTOGRAM
//--- define 8 colors for coloring sections
#property indicator_color1  clrCyan,clrRed,clrYellowGreen,clrBlue,clrYellow,clrNavy,clrGold,clrMediumSeaGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  2
//--- indicator buffers 
double         HistogramBuffer[];
double         HistogramColors[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+

Цвета задаются в строке

//--- define 8 colors for coloring sections
#property indicator_color1  clrCyan,clrRed,clrYellowGreen,clrBlue,clrYellow,clrNavy,clrGold,clrMediumSeaGreen

причем цвет clrCyan имеет индекс "0", clrRed имеет индекс "1", и так далее.

Управление цветом гистограммы реализуется присвоением каждому индексу буфера HistogramColors своего индекса цвета:

switch(STime.day_of_week)
        {
         case  0:
            HistogramBuffer[i]=0;
            HistogramColors[i]=0;
            break;
         case  1:
            HistogramBuffer[i]=1;
            HistogramColors[i]=1;
            break;
         case  2:
            HistogramBuffer[i]=2;
            HistogramColors[i]=2;
            break;
         case  3:
            HistogramBuffer[i]=3;
            HistogramColors[i]=3;
            break;
         case  4:
            HistogramBuffer[i]=4;
            HistogramColors[i]=4;
            break;
         case  5:
            HistogramBuffer[i]=5;
            HistogramColors[i]=5;
            break;
         case  6:
            HistogramBuffer[i]=6;
            HistogramColors[i]=6;
            break;
        }
Trend RDS Trend RDS

Распознание тренда на основе трех последних баров.

Cross_Line_Trader Cross_Line_Trader

Советник для открытия позиций по пересечению ценой объектов-линий.

DayTime DayTime

Стрелочный индикатор, сравнивающий цену открытия дня с ценой закрытия часа.

DPO_Bar DPO_Bar

Detrended Price Oscillator Bar - безтрендовый график цены.