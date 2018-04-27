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改编版的 周内日期 - 现在周内的每一天都会以一个单独的颜色标记:
DRAW_COLOR_HISTOGRAM 样式需要 两个缓存区 (一个数值缓存区 HistogramBuffer 和一个颜色缓存区 HistogramColors):
//+------------------------------------------------------------------+ //| Days of the week color.mq5 | //| 版权所有 © 2018, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "版权所有 © 2018, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.000" #property indicator_separate_window #property description "以颜色直方图的形式显示周内日期" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 //--- 绘制直方图 #property indicator_label1 "Day colors" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM //--- 为线段着色定义 8 种颜色 #property indicator_color1 clrCyan,clrRed,clrYellowGreen,clrBlue,clrYellow,clrNavy,clrGold,clrMediumSeaGreen #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 //--- 指标缓存区 double HistogramBuffer[]; double HistogramColors[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| 自定义指标初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+
颜色在指标线中设置
//--- 为线段着色定义 8 种颜色 #property indicator_color1 clrCyan,clrRed,clrYellowGreen,clrBlue,clrYellow,clrNavy,clrGold,clrMediumSeaGreen
此处，颜色 clrCyan 的索引为 "0"，clrRed 的索引为 "1"，依此类推。
直方图的颜色管理，通过为每个 HistogramColors 缓存区索引分配单独的 颜色索引 来实现。
switch(STime.day_of_week) { case 0: HistogramBuffer[i]=0; HistogramColors[i]=0; break; case 1: HistogramBuffer[i]=1; HistogramColors[i]=1; break; case 2: HistogramBuffer[i]=2; HistogramColors[i]=2; break; case 3: HistogramBuffer[i]=3; HistogramColors[i]=3; break; case 4: HistogramBuffer[i]=4; HistogramColors[i]=4; break; case 5: HistogramBuffer[i]=5; HistogramColors[i]=5; break; case 6: HistogramBuffer[i]=6; HistogramColors[i]=6; break; }
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20207
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