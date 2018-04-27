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周内日期的颜色 - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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显示:
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等级:
(13)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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改编版的 周内日期 - 现在周内的每一天都会以一个单独的颜色标记:

DRAW_COLOR_HISTOGRAM 样式需要 两个缓存区 (一个数值缓存区 HistogramBuffer 和一个颜色缓存区 HistogramColors):

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       Days of the week color.mq5 |
//|                                版权所有 © 2018, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "版权所有 © 2018, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.000"
#property indicator_separate_window
#property description "以颜色直方图的形式显示周内日期"

#property indicator_separate_window 
#property indicator_buffers 2 
#property indicator_plots   1 
//--- 绘制直方图 
#property indicator_label1  "Day colors" 
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_HISTOGRAM
//--- 为线段着色定义 8 种颜色
#property indicator_color1  clrCyan,clrRed,clrYellowGreen,clrBlue,clrYellow,clrNavy,clrGold,clrMediumSeaGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  2
//--- 指标缓存区 
double         HistogramBuffer[];
double         HistogramColors[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自定义指标初始化函数                                               |
//+------------------------------------------------------------------+

颜色在指标线中设置

//--- 为线段着色定义 8 种颜色
#property indicator_color1  clrCyan,clrRed,clrYellowGreen,clrBlue,clrYellow,clrNavy,clrGold,clrMediumSeaGreen

此处，颜色 clrCyan 的索引为 "0"，clrRed 的索引为 "1"，依此类推。

直方图的颜色管理，通过为每个 HistogramColors 缓存区索引分配单独的 颜色索引 来实现。

switch(STime.day_of_week)
        {
         case  0:
            HistogramBuffer[i]=0;
            HistogramColors[i]=0;
            break;
         case  1:
            HistogramBuffer[i]=1;
            HistogramColors[i]=1;
            break;
         case  2:
            HistogramBuffer[i]=2;
            HistogramColors[i]=2;
            break;
         case  3:
            HistogramBuffer[i]=3;
            HistogramColors[i]=3;
            break;
         case  4:
            HistogramBuffer[i]=4;
            HistogramColors[i]=4;
            break;
         case  5:
            HistogramBuffer[i]=5;
            HistogramColors[i]=5;
            break;
         case  6:
            HistogramBuffer[i]=6;
            HistogramColors[i]=6;
            break;
        }

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20207

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一款箭头指标，将日线开盘价与一小时收盘价进行比较。

Parabolic_TrailingStop Parabolic_TrailingStop

基于 "抛物线 SAR" 指标的尾随停止实用工具。

SV v.4.2.5 SV v.4.2.5

智能交易系统每天开仓不超过一笔。 在指定的时间开仓。 它在一个区间内搜索最高和最低价格。 使用两条 iMA (移动均线，MA) 指标的数据。

DPO_Bar DPO_Bar

去趋势 (Detrended) 价格振荡器柱线 - 价格图表没有趋势。