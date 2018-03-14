Индикатор устанавливает сигнальные стрелки в указанные день недели и время:

Если цена закрытия свечи, предшествующей заданной, меньше цены открытия указанного дня недели, то на заданной свече ставится стрелка вверх;

Если цена закрытия свечи, предшествующей заданной, больше цены открытия указанного дня недели, то на заданной свече ставится стрелка вниз.

Индикатор позволяет выбрать проверяемый день недели и час этого дня недели, имеет два настраиваемых параметра:

Day of week - проверяемый день недели;

- проверяемый день недели; Hour of day - час проверяемого дня недели.

Следует учитывать, что стрелки будут устанавливаться не всегда: если, например, на графике H4 выбрать свечу со временем, не кратным 4 (3, 11, 7 и т.д.), то свечей с таким временем открытия на графике H4 нет, и стрелки ставиться не будут.

Рис.1 H4, понедельник, 8 часов





Рис.2 H4, понедельник, 16 часов