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Индикаторы

DayTime - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2203
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор устанавливает сигнальные стрелки в указанные день недели и время:

  • Если цена закрытия свечи, предшествующей заданной, меньше цены открытия указанного дня недели, то на заданной свече ставится стрелка вверх;
  • Если цена закрытия свечи, предшествующей заданной, больше цены открытия указанного дня недели, то на заданной свече ставится стрелка вниз.

Индикатор позволяет выбрать проверяемый день недели и час этого дня недели, имеет два настраиваемых параметра:

  • Day of week - проверяемый день недели;
  • Hour of day - час проверяемого дня недели.
Следует учитывать, что стрелки будут устанавливаться не всегда: если, например, на графике H4 выбрать свечу со временем, не кратным 4 (3, 11, 7 и т.д.), то свечей с таким временем открытия на графике H4 нет, и стрелки ставиться не будут.

Рис.1 H4, понедельник, 8 часов


Рис.2 H4, понедельник, 16 часов

Days of the week color Days of the week color

Цветная гистограмма дней недели. Используется построение DRAW_COLOR_HISTOGRAM.

Trend RDS Trend RDS

Распознание тренда на основе трех последних баров.

DPO_Bar DPO_Bar

Detrended Price Oscillator Bar - безтрендовый график цены.

BW_Zone_Trading BW_Zone_Trading

Modified BW Zone Trading - модифицированный индикатор зональной торговли Билла Вильямса.