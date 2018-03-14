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DayTime - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор устанавливает сигнальные стрелки в указанные день недели и время:
- Если цена закрытия свечи, предшествующей заданной, меньше цены открытия указанного дня недели, то на заданной свече ставится стрелка вверх;
- Если цена закрытия свечи, предшествующей заданной, больше цены открытия указанного дня недели, то на заданной свече ставится стрелка вниз.
Индикатор позволяет выбрать проверяемый день недели и час этого дня недели, имеет два настраиваемых параметра:
- Day of week - проверяемый день недели;
- Hour of day - час проверяемого дня недели.
Следует учитывать, что стрелки будут устанавливаться не всегда: если, например, на графике H4 выбрать свечу со временем, не кратным 4 (3, 11, 7 и т.д.), то свечей с таким временем открытия на графике H4 нет, и стрелки ставиться не будут.
Рис.1 H4, понедельник, 8 часов
Рис.2 H4, понедельник, 16 часов
Days of the week color
Цветная гистограмма дней недели. Используется построение DRAW_COLOR_HISTOGRAM.Trend RDS
Распознание тренда на основе трех последних баров.
DPO_Bar
Detrended Price Oscillator Bar - безтрендовый график цены.BW_Zone_Trading
Modified BW Zone Trading - модифицированный индикатор зональной торговли Билла Вильямса.