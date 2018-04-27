该指标在指定的周内日期和时间上添加信号箭头:

如果指定蜡烛条的前一根柱线收盘价低于指定周内日期的开盘价，则在指定蜡烛条上绘制向上箭头;

如果指定蜡烛条的前一根柱线收盘价高于指定周内日期的开盘价，则在指定蜡烛条上绘制向下箭头;

该指标允许选择周内日期和钟点进行检查，因此它有两个可配置的参数:

Day of week - 周内日期进行检查;

- 周内日期进行检查; Hour of day - 日内的钟点。

请注意，在某些情况下可能不会放置箭头: 例如，如果您使用 H4 图表且选择的蜡烛条时间不是 4 的倍数 (3, 11, 7 等)，则指标不会找到 H4 图表上的蜡烛条，所以不会画箭头。

图例1 H4, 周一, 8 小时





图例2 H4, 周一, 16 小时