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该指标在指定的周内日期和时间上添加信号箭头:
- 如果指定蜡烛条的前一根柱线收盘价低于指定周内日期的开盘价，则在指定蜡烛条上绘制向上箭头;
- 如果指定蜡烛条的前一根柱线收盘价高于指定周内日期的开盘价，则在指定蜡烛条上绘制向下箭头;
该指标允许选择周内日期和钟点进行检查，因此它有两个可配置的参数:
- Day of week - 周内日期进行检查;
- Hour of day - 日内的钟点。
请注意，在某些情况下可能不会放置箭头: 例如，如果您使用 H4 图表且选择的蜡烛条时间不是 4 的倍数 (3, 11, 7 等)，则指标不会找到 H4 图表上的蜡烛条，所以不会画箭头。
图例1 H4, 周一, 8 小时
图例2 H4, 周一, 16 小时
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20205
Parabolic_TrailingStop
基于 "抛物线 SAR" 指标的尾随停止实用工具。Aeron JJN Scalper EA
放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单的智能交易系统。 包括检查订单最小距离点数 (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)。
周内日期的颜色
周内日期的彩色直方图。 实用绘图样式 DRAW_COLOR_HISTOGRAM。SV v.4.2.5
智能交易系统每天开仓不超过一笔。 在指定的时间开仓。 它在一个区间内搜索最高和最低价格。 使用两条 iMA (移动均线，MA) 指标的数据。