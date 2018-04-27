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DayTime - MetaTrader 5脚本

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该指标在指定的周内日期和时间上添加信号箭头:

  • 如果指定蜡烛条的前一根柱线收盘价低于指定周内日期的开盘价，则在指定蜡烛条上绘制向上箭头;
  • 如果指定蜡烛条的前一根柱线收盘价高于指定周内日期的开盘价，则在指定蜡烛条上绘制向下箭头;

该指标允许选择周内日期和钟点进行检查，因此它有两个可配置的参数:

  • Day of week - 周内日期进行检查;
  • Hour of day - 日内的钟点。
请注意，在某些情况下可能不会放置箭头: 例如，如果您使用 H4 图表且选择的蜡烛条时间不是 4 的倍数 (3, 11, 7 等)，则指标不会找到 H4 图表上的蜡烛条，所以不会画箭头。

图例1 H4, 周一, 8 小时


图例2 H4, 周一, 16 小时

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20205

Parabolic_TrailingStop Parabolic_TrailingStop

基于 "抛物线 SAR" 指标的尾随停止实用工具。

Aeron JJN Scalper EA Aeron JJN Scalper EA

放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单的智能交易系统。 包括检查订单最小距离点数 (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)。

周内日期的颜色 周内日期的颜色

周内日期的彩色直方图。 实用绘图样式 DRAW_COLOR_HISTOGRAM。

SV v.4.2.5 SV v.4.2.5

智能交易系统每天开仓不超过一笔。 在指定的时间开仓。 它在一个区间内搜索最高和最低价格。 使用两条 iMA (移动均线，MA) 指标的数据。