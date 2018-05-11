Dynamic Momentum Index (DMI) は可変項RSIです。デフォルト値が使用される場合、RSIの項は3～30で変化します。可変期間によって、RSIは短期的な動きに対してより敏感になります。期間は価格が変動するほど短くなります。RSIと同じ方法で解釈されますが、より早期にシグナルを提供します。

Dynamic Momentum Indexは、Tushar S. ChandeとStanley Krollによって開発され、1994年の本「The New Technical Trader」に記載されています。

このバージョンは、この本で説明されたオリジナルと同じです。