Chande's DMI (Dynamic Momentum Index) - MetaTrader 5のためのインディケータ
Dynamic Momentum Index (DMI) は可変項RSIです。デフォルト値が使用される場合、RSIの項は3～30で変化します。可変期間によって、RSIは短期的な動きに対してより敏感になります。期間は価格が変動するほど短くなります。RSIと同じ方法で解釈されますが、より早期にシグナルを提供します。
Dynamic Momentum Indexは、Tushar S. ChandeとStanley Krollによって開発され、1994年の本「The New Technical Trader」に記載されています。
このバージョンは、この本で説明されたオリジナルと同じです。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20177
