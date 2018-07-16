Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Alexav SpeedUp M1 - Asesor Experto para MetaTrader 5
Alexav SpeedUp M1 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1253
-
Autor de la idea - Scriptor, autor del código MQ5 - barabashkakvn.
El EA abre dos posiciones opuestas en el momento de la formación de la barra nueva.
Se supone que una de las posiciones se cerrará usando Stop Loss, y la segunda usará el trailing pasando al beneficio.
Al realizar la simulación, no tenga pereza de comprobar los parámetros en dos modos de generación de los ticks («Cada tick a base de ticks reales» y «Cada tick»), porque las posiciones se abren sólo en una barra nueva, pero el Trailing de las posiciones se realiza en cada tick (más exactamente, se comprueba la posibilidad del trailing en cada tick). Aquí tenemos el ejemplo de este caso al testear en EURUSD, M1:
