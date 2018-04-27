思路来自: Scriptor, MQL5 代码作者: barabashkakvn。

当柱线形成的时刻，智能交易系统在两个相对的方向开仓。

其中一笔持仓应以止损平仓，另一笔持仓应在尾随停止功能的帮助下平仓。

在测试智能交易系统时，在两个逐笔报价生成模式 ("基于真实报价的每次逐笔报价" 和 "每次逐笔报价") 中检查其参数，因为仓位仅在新柱线上开仓，而尾随功能可以在每次逐笔报价时检查)。 针对 EURUSD, M1 测试时这种情况的一个例子: