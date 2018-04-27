请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Alexav SpeedUp M1 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1459
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Scriptor, MQL5 代码作者: barabashkakvn。
当柱线形成的时刻，智能交易系统在两个相对的方向开仓。
其中一笔持仓应以止损平仓，另一笔持仓应在尾随停止功能的帮助下平仓。
在测试智能交易系统时，在两个逐笔报价生成模式 ("基于真实报价的每次逐笔报价" 和 "每次逐笔报价") 中检查其参数，因为仓位仅在新柱线上开仓，而尾随功能可以在每次逐笔报价时检查)。 针对 EURUSD, M1 测试时这种情况的一个例子:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20166
SignalMAAboveBelow 3
基于移动平均指标信号模块的交易信号模块。VSI
VSI - 波动率切换指标。
Cross_Line_Trader
当价格穿过指标线对象时，智能交易系统将开仓。FarhadCrab1
基于两条 iMA (移动平均线，MA) 和一条 iSAR (抛物线型 SAR) 的智能交易系统。 持仓尾随。