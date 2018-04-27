代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Alexav SpeedUp M1 - MetaTrader 5EA

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1459
等级:
(15)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自Scriptor, MQL5 代码作者: barabashkakvn

当柱线形成的时刻，智能交易系统在两个相对的方向开仓。

其中一笔持仓应以止损平仓，另一笔持仓应在尾随停止功能的帮助下平仓。

在测试智能交易系统时，在两个逐笔报价生成模式 ("基于真实报价的每次逐笔报价" 和 "每次逐笔报价") 中检查其参数，因为仓位仅在新柱线上开仓，而尾随功能可以在每次逐笔报价时检查)。 针对 EURUSD, M1 测试时这种情况的一个例子:

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20166

SignalMAAboveBelow 3 SignalMAAboveBelow 3

基于移动平均指标信号模块的交易信号模块。

VSI VSI

VSI - 波动率切换指标。

Cross_Line_Trader Cross_Line_Trader

当价格穿过指标线对象时，智能交易系统将开仓。

FarhadCrab1 FarhadCrab1

基于两条 iMA (移动平均线，MA) 和一条 iSAR (抛物线型 SAR) 的智能交易系统。 持仓尾随。