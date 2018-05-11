コードベースセクション
瞬時トレンドラインバンド（一般化） - MetaTrader 5のためのインディケータ

John Ehlresによって作成された一連の指標の1つです。Ehlresによると:

瞬時トレンドライン:

平滑化平均から支配的なサイクルを完全に除去するために機能します。

数学が好きな方は、方形窓のフーリエ変換（単純平均によって形成）の分布はSin(X)/Xです。目的は、この分布の最初のヌルを支配的な周期で正確に配置することです。直観に頼る方は、ここで行っていることは、支配的なサイクル全体の単純平均を取ることです。このような平均では、中点よりも下にあるほど多くの標本点があり、結果としてこれらの標本点の合計はゼロになります。

このバージョンでは、瞬時トレンドライン（Instantaneous Trend Line）指標がバンドの種類によって拡張されてトレンドの変化が見つけやすくなり、ITL指標のスロープだけがシグナルとされた場合に生成されるいくつかの偽シグナルをフィルタリングすることができます。また、元のバージョンとは1つの重要な部分で異なります。計算にフラクショナルアルファパラメータを使用する代わりに、このバージョンでは期間が使われ、平均と同じカテゴリになります。使用法も元のバージョンよりも直感的になります。

元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20137

このバージョンには元の瞬時トレンドラインとは大きく異なる点があります。計算にフラクショナルアルファパラメータを使用する代わりに、このバージョンでは期間が使われます。これによってこれは平均と同じカテゴリになり、使用方法が元のバージョンより少し直感的になります。

数量平均 数量平均

長い間知られている数量分析法です。

Fractal_TL Fractal_TL

与えられた時間枠のフラクタルに基づいてトレンドラインを自動的に描画するための指標です。

ZigZag separate ZigZag separate

ZigZag separateはしばらくネットにMetaTrader 4の「ワンダー指標」として存在していた指標のMetaTrader 5版です。