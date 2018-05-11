コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

KWAN_NRP - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
821
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
KWAN_NRP.mq5 (18.88 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

iStochastic、iRIS、Momentum指標の値に基づいて2色のヒストグラムとして実装される単純なオシレータです。

指標の計算式は下記の通りです。

kwan = MA(iStochastic[bar] * iRSI[bar] / iMomentum[bar])

金融資産の成長には通常指標の伸びとヒストグラムの緑色への変化が伴います。指標が下降し、ヒストグラムがピンクの場合、資産は下落したとみなされます。トレードを行うのに最適なのは、ヒストグラムバーの色が変化するときです。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<ターミナルデータフォルダ>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」稿で説明されています。

図1　KWAN_NRP指標

図1　KWAN_NRP指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20102

Sar_HTF Sar_HTF

入力パラメータで指標の時間枠を変更できる iSAR指標で、色付きで実装されています。

SerialMA_EA SerialMA_EA

このエキスパートアドバイザーは動的移動平均に基づいています。

瞬時トレンドライン 瞬時トレンドライン

瞬間トレンドラインはJohn Ehlresによって作成された一連の指標の1つです。

瞬時トレンドラインバンド 瞬時トレンドラインバンド

このバージョンでは、瞬時トレンドライン（Instantaneous Trend Line）指標がバンドの種類によって拡張されてトレンドの変化が見つけやすくなり、ITL指標のスロープだけがシグナルとされた場合に生成されるいくつかの偽シグナルをフィルタリングすることができます。