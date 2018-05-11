iRSIとiDeMarkerの平均的で非自明な線形結合が色ヒストグラムとして実装されています。

指標の計算式は下記の通りです。

XRSIDeMarker = MA((iRSI[bar] + 100 * iDeMarker[bar]) / 2)

金融資産の成長には通常指標の伸びとヒストグラムの緑色への変化が伴います。指標が下降し、ヒストグラムがピンクの場合、資産は下落したとみなされます。トレードを行うのに最適なのは、ヒストグラムバーの色が変化するときです。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<ターミナルデータフォルダ>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」稿で説明されています。

図1 XRSIDeMarker_Histogram指標