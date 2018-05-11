無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XRSIDeMarker_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ
iRSIとiDeMarkerの平均的で非自明な線形結合が色ヒストグラムとして実装されています。
指標の計算式は下記の通りです。
XRSIDeMarker = MA((iRSI[bar] + 100 * iDeMarker[bar]) / 2)
金融資産の成長には通常指標の伸びとヒストグラムの緑色への変化が伴います。指標が下降し、ヒストグラムがピンクの場合、資産は下落したとみなされます。トレードを行うのに最適なのは、ヒストグラムバーの色が変化するときです。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<ターミナルデータフォルダ>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」稿で説明されています。
図1 XRSIDeMarker_Histogram指標
瞬時トレンドラインバンド
このバージョンでは、瞬時トレンドライン（Instantaneous Trend Line）指標がバンドの種類によって拡張されてトレンドの変化が見つけやすくなり、ITL指標のスロープだけがシグナルとされた場合に生成されるいくつかの偽シグナルをフィルタリングすることができます。瞬時トレンドライン
瞬間トレンドラインはJohn Ehlresによって作成された一連の指標の1つです。
XRSIDeMarker_Histogram_HTF
入力パラメータで指標の時間枠を変更できるXRSIDeMarker_Histogram指標です。KWAN_NRP_HTF
入力パラメータで指標の時間枠を変更できるKWAN_NRP指標です。