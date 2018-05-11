無料でロボットをダウンロードする方法を見る
John Ehlresによって作成された一連の指標の1つです。Ehlresによると:
瞬時トレンドライン:
平滑化平均から支配的なサイクルを完全に除去するために機能します。
数学が好きな方は、方形窓のフーリエ変換（単純平均によって形成）の分布はSin(X)/Xです。目的は、この分布の最初のヌルを支配的な周期で正確に配置することです。直観に頼る方は、ここで行っていることは、支配的なサイクル全体の単純平均を取ることです。このような平均では、中点よりも下にあるほど多くの標本点があり、結果としてこれらの標本点の合計はゼロになります。
このバージョンでは、瞬時トレンドライン（Instantaneous Trend Line）指標がバンドの種類によって拡張されてトレンドの変化が見つけやすくなり、ITL指標のスロープだけがシグナルとされた場合に生成されるいくつかの偽シグナルをフィルタリングすることができます。
