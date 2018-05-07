ストキャスティクスは、一定期間における証券の終値とその価格のレンジとを比較するモメンタム指標です。オシレータの市場動向に対する感度は、その期間を調整するか、または結果の移動平均を取ることによって低減することができます。

この指標の基礎となる一般的な理論は、上昇トレンド市場では価格の終値は高値に近く、下降トレンド市場では価格の終値は安値に近いということです。トランザクションシグナルは、％Kが3期間移動平均を横切るときに作成されます。これは％Dと呼ばれます。

ストキャスティクスの計算に通常使用される平均は単純移動平均（SMA）です。この拡張バージョンでは、4つの基本タイプの平均値を使用することができます（デフォルトはSMAですが、EMA、SMMA、LWMAも使用できます）。 SMMAはかなり「低速」ですが、この方法ではシグナルの「スピード」を微調整することができます。

ストキャスティックスのDSL（Discontinued Signal Line）バージョンは、シグナルに対して古典的な方法で移動平均を使用するのではなく、ストキャスティクスの値に応じてシグナルラインを計算します。よって、シグナルライン及び買われ過ぎ/売られ過ぎの見積もりに使用できる一種のレベルの2つがあります。