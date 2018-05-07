私たちのファンページに参加してください
DSL - ストキャスティクス - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 976
ストキャスティクスは、一定期間における証券の終値とその価格のレンジとを比較するモメンタム指標です。オシレータの市場動向に対する感度は、その期間を調整するか、または結果の移動平均を取ることによって低減することができます。
この指標の基礎となる一般的な理論は、上昇トレンド市場では価格の終値は高値に近く、下降トレンド市場では価格の終値は安値に近いということです。トランザクションシグナルは、％Kが3期間移動平均を横切るときに作成されます。これは％Dと呼ばれます。
ストキャスティックスのDSL（Discontinued Signal Line）バージョンは、シグナルに対して古典的な方法で移動平均を使用するのではなく、ストキャスティクスの値に応じてシグナルラインを計算します。よって、シグナルライン及び買われ過ぎ/売られ過ぎの見積もりに使用できる一種のレベルの2つがあります。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20035
