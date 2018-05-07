無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Woodies CCI - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
Woodies CCIは、Ken Woodsによって開発されたモメンタム指標で、期間14のコモディティチャネル指数（CCI）に基づいています。ベース値が0の完全に無制限のオシレータで、下限も上限もありません。
一部のトレーダーは、指標を使用して、ゼロライン拒否、逆分散、およびトレンドラインブレークなど、トレンドの有無に関わらず、多数のトレード可能なCCIパターンを検出します。200レベルは極端な値を示します。この指標は、しばしば他のシグナルと組み合わせて使用されます。
