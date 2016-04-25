実際の著者

Tushar Chande

内容

「aroon」はサンスクリット語で「夜明けの早い光」を意味します。このインディケータは価格のトレンドからもみ合い相場への変化を予測します。



下記の方式が計算に使われます。

Aroonオシレータ = 強気インディケータ - 弱気インディケータ



ここで

強気気インディケータ = [(N periods - N periods from the greatest maximum / N periods] * 100

弱気インディケータ = [(N periods - N periods from the lowest minimum) / N periods] * 100



AroonOscillatorの分析には三つの主要なシグナルがあります。