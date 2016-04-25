無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者
Tushar Chande
内容
「aroon」はサンスクリット語で「夜明けの早い光」を意味します。このインディケータは価格のトレンドからもみ合い相場への変化を予測します。
下記の方式が計算に使われます。
Aroonオシレータ = 強気インディケータ - 弱気インディケータ
ここで
強気気インディケータ = [(N periods - N periods from the greatest maximum / N periods] * 100
弱気インディケータ = [(N periods - N periods from the lowest minimum) / N periods] * 100
AroonOscillatorの分析には三つの主要なシグナルがあります。
- 臨界値の達成 -100 and +100は、強い下降または上昇トレンドを示しています。
- Aroon Up = +50 と Aroon Down = -50 レベルそれぞれでの上向きまた下向きブレイクアウトはトレンドの始まりを示します。
- Oscillator position between Aroon Up = +50 と Aroon Down = -50 レベル間のオシレータの位置はトレンドの弱さまたは不在を示します。
