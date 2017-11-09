Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Four_MA_Strength - Indikator für den MetaTrader 5
Ursprünglicher Autor: David Honeywell
Dieser Indikator zeigt Stärke und Richtung eines Trends von vier gleitenden Durchschnitte an. Es werden vier Niveaus für die steigende und fallende Trends verwendet. Die Niveaus kennzeichnen die Trendstärke.
Abb. 1. Der Indikator Four_MA_Strength
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18813
