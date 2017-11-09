Das Skript sichert den aktuellen Chart als Template unter angegebenen Namen.

Misst den Nettoerfolg im Strategie Tester von MetaTrader 4/5.

Der Mikahekin Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

Ein Handelssystem auf Basis der Signale des Indikators ForceTrend.