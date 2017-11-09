CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Four_MA_Strength - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
808
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ursprünglicher Autor: David Honeywell

Dieser Indikator zeigt Stärke und Richtung eines Trends von vier gleitenden Durchschnitte an. Es werden vier Niveaus für die steigende und fallende Trends verwendet. Die Niveaus kennzeichnen die Trendstärke.

Abb. 1. Der Indikator Four_MA_Strength

Abb. 1. Der Indikator Four_MA_Strength

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18813

TesterBenchmark TesterBenchmark

Misst den Nettoerfolg im Strategie Tester von MetaTrader 4/5.

Chart Save Template Chart Save Template

Das Skript sichert den aktuellen Chart als Template unter angegebenen Namen.

Mikahekin_HTF Mikahekin_HTF

Der Mikahekin Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

Exp_ForceTrend Exp_ForceTrend

Ein Handelssystem auf Basis der Signale des Indikators ForceTrend.