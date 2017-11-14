コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_Color_QEMA_Envelopes_Digit_System - MetaTrader 5のためのエキスパート

Color_QEMA_Envelopes_Digit_System指標のシグナルに基づいたブレイクアウト取引システムです。シグナルは、色付きのバーが発生してその前のバーの色が反対であるか色がない場合に、バーが閉じるときに形成されます。

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたColor_QEMA_Envelopes_Digit_System.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用してポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は検証では使用されませんでした。

図1　チャートでの約定の例

EURUSD H8のテスト結果（2015年）：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18746

