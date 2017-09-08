コードベースセクション
DeltaForce - MetaTrader 5のためのインディケータ

金融資産の買わまたは売られ過ぎの状態の度合いを示す1つのウィンドウの2つのヒストグラム。

もともとこのインジケーターは MQL4 で書かれており、最初に19.07.2006 のコードベースに公開されていました。

図1. DeltaForce インジケーター

図1. DeltaForce インジケーター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18435

Exp_ColorXMUV_Tm Exp_ColorXMUV_Tm

Exp_ColorXMUV_Tm EAは、ColorXMUV MA シグナルに基づいており、固定トレード時間間隔を設定する可能性を提供します。

RBVI_Histogram_HTF RBVI_Histogram_HTF

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ RBVI_Histogram インジケーター。

NRTR_ATR_STOP_HTF NRTR_ATR_STOP_HTF

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ NRTR_ATR_STOP インジケーター。

2つの iMA のクロス 2つの iMA のクロス

2つの iMAs (移動平均) のクロスオーバーは、1つのより多くの iMA (移動平均) フィルターとして使用されます。 ロット: マニュアルまたはバランスのリスク%。 ストップ、相場または指値オーダー。 EA はまた、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップを設定します。