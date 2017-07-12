CodeBaseKategorien
Indikatoren

DeltaForce - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
998
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
DeltaForce.mq5 (14.71 KB) ansehen
Zwei Histogramme in einem Fenster, die die Stufe Überkaufs oder Überverkaufs des Finanz-Aktives.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql5.com 19.07.2006 veröffentlicht

in Abb.1. Der Indikator DeltaForce

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18435

