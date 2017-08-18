代码库部分
DeltaForce - MetaTrader 5脚本

在一个窗口中的两个柱形图，显示了金融资产超买或者超卖状态的程度。

本指标最初是使用 MQL4 语言编写，并且于2006年7月19日发布在代码库中。

图 1. DeltaForce 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18435

