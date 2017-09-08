無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CandleRange_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1323
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つCandleRangeインジケーター。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)
インジケーターに正しい動作をさせるには、コンパイル済みの CandleRange mq5 インジケーターファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators. に追加します。
図1. CandleRange_HTF インジケーター
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18325
PercentageCrossoverChannel_System_HTF
インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ PercentageCrossoverChannel_System インジケーター。Exp_PercentageCrossover
Exp_PercentageCrossover EAは、PercentageCrossover の色の変更に基づいており、厳格なトレード時間間隔を設定します。
フラクタル最小距離
EA のトレードは、フラクタルインジケータに基づいています。 ロット計算: 自由マージンの割合。標準偏差チャネル MT5
終値の標準偏差に基づくチャネル。