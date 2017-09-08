コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CandleRange_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1323
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
CandleRange.mq5 (16.58 KB) ビュー
CandleRange_HTF.mq5 (22.24 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つCandleRangeインジケーター。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)

インジケーターに正しい動作をさせるには、コンパイル済みの CandleRange mq5 インジケーターファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators. に追加します。

図1. CandleRange_HTF インジケーター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18325

