代码库部分
指标

NRTR_ZigZag_Price_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
在输入参数中带有时段选择选项的 NRTR_ZigZag_Price 指标。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 图表周期 (时段)

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 NRTR_ZigZag_Price.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录中。

图1. NRTR_ZigZag_Price_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17593

