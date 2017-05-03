请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
NRTR_ZigZag_Price_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1106
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 NRTR_ZigZag_Price 指标。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 图表周期 (时段)
为了使指标能够正确运行，要把编译好的 NRTR_ZigZag_Price.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录中。
图1. NRTR_ZigZag_Price_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17593
XRSXCandleKeltner
Keltner Channel 根据相对 XRSX 振荡指标的平均值构建，显示为烛形的序列。Brakeout_Trader_v1
本EA交易在突破的方向上开展交易，手数是根据保证金的风险百分比来计算的。
NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 NRTR_extr_ZigZag_Price 指标。KhaosAssault
用点数表示价格图表的速度，作者还标记了大幅的价格变化水平。