ライブラリ

SmoothAlgorithms - MetaTrader 5のためのライブラリ

これは平均化アルゴリズムのライブラリです。アルゴリズムの詳細は 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」稿で説明されています。SmoothAlgorithms.zipファイルには、ライブラリのMQL4バージョンが含まれています。EMA.mq5指標は、ライブラリの平均化アルゴリズムを使用する例を示しています。指標コードは、指標をコンパイルする言語による違いがないように書かれています。適切な平均化ライブラリと元の指標ファイルの適切な拡張子が使用されます。

図1　MetaTrader 5 ターミナルウィンドウでのEMA指標

図2　MetaTrader 4 ターミナルウィンドウでのEMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17472

IBS_RSI_CCI_v4 IBS_RSI_CCI_v4

オシレータ型のシンプルなトレンド指標です。

mt-R mt-R

МТ4/ 5とRの相互作用のためのライブラリです。

10pipsOnceADayOppositeLastNHourTrend 10pipsOnceADayOppositeLastNHourTrend

「昨日の動向」と反対の1日あたり10ピップス。

E-Skoch-Open E-Skoch-Open

1番目のバーの終値 > 3番目のバーの終値の場合、各バーに「売り」ポジションを開きます。3番目のバーの終値 > 1番目のバーの終値の場合、各バーに「買い」ポジションを開きます。