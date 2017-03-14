コードベースセクション
インディケータ

Fractal_MFI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_MFI指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

Fractal_MFI_HTFリピータ指標をコンパイルするにはコンパイルされたFractal_MFI.mq5カスタム指標ファイルが必要です。このファイルを<端末データフォルダ>\MQL5\Indicatorsに配置します。

Fractal_MFI.ex5指標は、コンパイル後にFractal_MFI_HTF.ex5指標ファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、実行可能ファイルにWeightOscillator指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されています。

//---- カスタム指標を指標コードにリソースとしてインクルードする
#resource \\Indicators\\Fractal_MFI.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。

//--- Fractal_MFI指標ハンドルの取得
   Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_MFI",e_period,normal_speed,IPC,VolumeType,0);

したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。

図1　Fractal_MFI_HTF指標

