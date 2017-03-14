私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Fractal_MFI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 963
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_MFI指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
Fractal_MFI_HTFリピータ指標をコンパイルするにはコンパイルされたFractal_MFI.mq5カスタム指標ファイルが必要です。このファイルを<端末データフォルダ>\MQL5\Indicatorsに配置します。
Fractal_MFI.ex5指標は、コンパイル後にFractal_MFI_HTF.ex5指標ファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、実行可能ファイルにWeightOscillator指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。
指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されています。
#resource \\Indicators\\Fractal_MFI.ex5
OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_MFI",e_period,normal_speed,IPC,VolumeType,0);
したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。
図1 Fractal_MFI_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17124
Ilan 1.6にインスパイアされたエキスパートアドバイザーです。これは、iCC（CCI、商品チャネル指数）指標とiRIS（RSI、相対的強さ指数）指標を使用しています。Exp_Fractal_MFI
フラクタルMFに基づいた最も簡単なEAです。
ローソク足として描画された相関（スピアマンまたはピアソン順位（自動）相関）です。MacdPatternTraderAll
MacdPatternTraderAll - MetaTrader 5版のエキスパートアドバイザー。6つの指標（iMACD、MACD、移動平均収束/発散）と4つの指標（iMA、MA、移動平均）指標です。指標のMACDがシグナルラインを横切ったときに取引を開始します。