Chart on Chart（チャート上のチャート）

Chart on Chart指標は、現在のチャート上に他の銘柄のチャートを表示します。

履歴データの読み込みには時間がかかることがあるため、指標の初期表示には時間がかかる場合があります。

取引時間外に実行されてチャートが長時間表示されない場合には指標の再始動が必要です。