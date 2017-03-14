無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Chart on Chart（チャート上のチャート） - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1300
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Chart on Chart指標は、現在のチャート上に他の銘柄のチャートを表示します。
履歴データの読み込みには時間がかかることがあるため、指標の初期表示には時間がかかる場合があります。
取引時間外に実行されてチャートが長時間表示されない場合には指標の再始動が必要です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17085
ホルトの二重指数平滑化トレンド
ホルトの二重指数平滑化のトレンド成分です。MACDシグナルl
このエキスパートアドバイザーは、平均指向性移動指数指標（iADX、ADX）と移動平均収束/発散指標（iMACD、MACD）のシグナルを使用します。
Fractional_Bands_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractional_Bands指標です。WeightOscillator_Alert
アラート、電子メール、モバイルデバイスへのプッシュ通知送信機能を備えたWeightOscillatorトレンド指標です。