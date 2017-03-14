コードベースセクション
Chart on Chart（チャート上のチャート） - MetaTrader 5のためのインディケータ

prostotrader
Chart on Chart指標は、現在のチャート上に他の銘柄のチャートを表示します。

履歴データの読み込みには時間がかかることがあるため、指標の初期表示には時間がかかる場合があります。

取引時間外に実行されてチャートが長時間表示されない場合には指標の再始動が必要です。

Chart on Chart（チャート上のチャート）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17085

