Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Fractional_Bands_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1293
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Fractional_Bands com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período no gráfico do indicador (timeframe)
Para que o indicador repetidor Fractional_Bands_HTF seja compilado corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador de origem personalizado Fractional_Bands.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Depois de compilar o arquivo, o indicador Fractional_Bands_HTF.ex5 contém o indicador Fractional_Bands.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do indicador final compilado! Para fazer isso, ao código do indicador foi adicionado o código respectivo para incluir o indicador Fractional_Bands dentro do arquivo executável.
A nível global, foi adicionado um arquivo executável do indicador como recurso
#resource \\Indicators\\Fractional_Bands.ex5
No bloco da função OnInit(), foi alterado o caminho da cadeia de caracteres para o indicador utilizado como recurso
Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractional_Bands",
e_period,normal_speed,PIP_Convertor,alpha,IPC,0,PriceShift,Upper_color,Middle_color,Lower_color,FontSize);
Assim, o arquivo executável compilado do indicador repetidor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicador de origem.
Fig.1. Indicador Fractional_Bands_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17090
Indicador Chart on Chart exibe o gráfico de outro símbolo no gráfico atual.MACD signal
O Expert Advisor utiliza os sinais dos indicadores: Average Directional Movement Index, iADX, ADX и Moving Average Convergence/Divergence, iMACD, MACD.
Indicador de tendência WeightOscillator com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.Fractal_Keltner_x5_Cloud
Dois canais fractais Keltnera em execução de nuvem.