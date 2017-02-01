CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Fractional_Bands_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1293
Avaliação:
(18)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Fractional_Bands com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período no gráfico do indicador (timeframe)

Para que o indicador repetidor Fractional_Bands_HTF seja compilado corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador de origem personalizado Fractional_Bands.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Depois de compilar o arquivo, o indicador Fractional_Bands_HTF.ex5 contém o indicador Fractional_Bands.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do indicador final compilado! Para fazer isso, ao código do indicador foi adicionado o código respectivo para incluir o indicador Fractional_Bands dentro do arquivo executável.

A nível global, foi adicionado um arquivo executável do indicador como recurso

//---- Adição de indicadores personalizados ao código do indicador como recurso
#resource \\Indicators\\Fractional_Bands.ex5

No bloco da função OnInit(), foi alterado o caminho da cadeia de caracteres para o indicador utilizado como recurso

//--- obtenção do identificador do indicador Fractional_Bands
   Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractional_Bands",
                      e_period,normal_speed,PIP_Convertor,alpha,IPC,0,PriceShift,Upper_color,Middle_color,Lower_color,FontSize);

Assim, o arquivo executável compilado do indicador repetidor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicador de origem.

Fig.1. Indicador Fractional_Bands_HTF

Fig.1. Indicador Fractional_Bands_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17090

Chart on Chart Chart on Chart

Indicador Chart on Chart exibe o gráfico de outro símbolo no gráfico atual.

MACD signal MACD signal

O Expert Advisor utiliza os sinais dos indicadores: Average Directional Movement Index, iADX, ADX и Moving Average Convergence/Divergence, iMACD, MACD.

WeightOscillator_Alert WeightOscillator_Alert

Indicador de tendência WeightOscillator com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.

Fractal_Keltner_x5_Cloud Fractal_Keltner_x5_Cloud

Dois canais fractais Keltnera em execução de nuvem.