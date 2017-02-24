Der Fractional_Bands Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Für eine korrekte Kompilation des Fractional_Bands_HTFv Repeater-Indikators muss die kompilierte Datei des ursprünglichen benutzerdefinierten Indikators Fractional_Bands.mq5 im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators vorhanden sein.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei Fractional_Bands_HTF.ex5 den Fractional_Bands.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss er nicht im Ordner des Terminals gespeichert werden! Dafür wurde dem Code des Indikators der entsprechende Code für das Einfügen des Fractional_Bands Indikators in die ausführbare Datei hinzugefügt.

An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.



#resource \\Indicators\\Fractional_Bands.ex5

Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum Indikator geändert



Ind_Handle= iCustom (Symbol_,TimeFrame, "::Indicators\\Fractional_Bands" ,

e_period,normal_speed,PIP_Convertor,alpha,IPC, 0 ,PriceShift,Upper_color,Middle_color,Lower_color,FontSize);

Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Repeater-Indikators ohne den ursprünglichen Indikartor in anderen Terminals verwendet werden.

Abb.1. Der Fractional_Bands_HTF Indikator