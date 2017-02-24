und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Fractional_Bands_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
758
Der Fractional_Bands Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Für eine korrekte Kompilation des Fractional_Bands_HTFv Repeater-Indikators muss die kompilierte Datei des ursprünglichen benutzerdefinierten Indikators Fractional_Bands.mq5 im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators vorhanden sein.
Nach der Kompilation beinhaltet die Datei Fractional_Bands_HTF.ex5 den Fractional_Bands.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss er nicht im Ordner des Terminals gespeichert werden! Dafür wurde dem Code des Indikators der entsprechende Code für das Einfügen des Fractional_Bands Indikators in die ausführbare Datei hinzugefügt.
An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.
#resource \\Indicators\\Fractional_Bands.ex5
Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum Indikator geändert
Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractional_Bands",
e_period,normal_speed,PIP_Convertor,alpha,IPC,0,PriceShift,Upper_color,Middle_color,Lower_color,FontSize);
Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Repeater-Indikators ohne den ursprünglichen Indikartor in anderen Terminals verwendet werden.
Abb.1. Der Fractional_Bands_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17090
