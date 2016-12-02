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Chart on Chart - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Chart on Chart выводит график другого символа на текущем графике.
Так как данные из истории могут не сразу загрузиться, то первоначальное отображение индикатора может занять продолжительное время.
Если индикатор запускается в неторговое время, и долгое время не появляется график, то необходимо перезагрузить индикатор.
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