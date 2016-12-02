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Индикаторы

Chart on Chart - индикатор для MetaTrader 5

prostotrader
prostotrader

prostotrader

5 кодов 152 темы 5838 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3153
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
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Индикатор Chart on Chart выводит график другого символа на текущем графике.

Так как данные из истории могут не сразу загрузиться, то первоначальное отображение индикатора может занять продолжительное время.

Если индикатор запускается в неторговое время, и долгое время не появляется график, то необходимо перезагрузить индикатор.

Chart on Chart

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eur usd m5 eur usd m5

Советник работает в режиме мартингейла по сигналам индикатора iStochastic, Stochastic Oscillator.

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