CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Chart on Chart - indicador para MetaTrader 5

prostotrader | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1626
Avaliação:
(28)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Chart on Chart exibe o gráfico de outro símbolo no gráfico atual.

Uma vez que os dados históricos podem eventualmente não serem carregados, a exibição inicial do indicador pode levar um longo tempo.

Se, por um lado, o indicador for executado em tempo não-negociação e, por outro, não surgir no gráfico por um longo tempo, será necessário reiniciar o indicador.

Chart on Chart

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17085

MACD signal MACD signal

O Expert Advisor utiliza os sinais dos indicadores: Average Directional Movement Index, iADX, ADX и Moving Average Convergence/Divergence, iMACD, MACD.

Universum 3.0 Universum 3.0

Aumento do lote após uma transação desfavorável. Sinal de abertura de posição — segundo o indicador DeMarker.

Fractional_Bands_HTF Fractional_Bands_HTF

Indicador Fractional_Bands com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

WeightOscillator_Alert WeightOscillator_Alert

Indicador de tendência WeightOscillator com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.