Chart on Chart - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1626
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Indicador Chart on Chart exibe o gráfico de outro símbolo no gráfico atual.
Uma vez que os dados históricos podem eventualmente não serem carregados, a exibição inicial do indicador pode levar um longo tempo.
Se, por um lado, o indicador for executado em tempo não-negociação e, por outro, não surgir no gráfico por um longo tempo, será necessário reiniciar o indicador.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17085
